Altın, yılın son işlem gününe yükselişle başladı

29 Aralık 2017

Gram altın, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 157,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 259 lira, Cumhuriyet altını 1.056 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden destek bulan altının ons fiyatı, 1.296 dolar ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ve 1.295 dolar seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurunun 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 157,1 liradan tamamlamıştı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle altının gram fiyatında değer kayıplarının yaşandığını kaydetti. Memiş, dolar kurundaki düşüşlerin bugün de devam etmesi durumunda teknik açıdan altının gram fiyatında 156 liranın destek, dün gördüğü en yüksek seviye olan 158,8 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA