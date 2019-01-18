Altında ralliyi destekleyecek 3 faktör!
Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulmasına karşın altın son günlerde 1.290-1.300 dolar ons bandında sıkışmış durumda. Analistlere göre burayı aşarsa 2019 içinde 1.500 dolar bile görülebilir. (Evrim Küçük)
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