Altının gramı 189 lirada dengelendi
Gram altın 189,4 lira, çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını 1.266 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 189,4 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün, 188,3-189,9 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,08 azalışla 189,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 189,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.266 liradan satılıyor.
Bu yılın en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.215,8 dolara kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.223,02 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: AA