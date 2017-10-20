Altının gramı güne yatay başladı
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 151,2 lira seviyelerinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 151,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.012 liradan satılıyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüze 0,24 düşüşle 151,1 liradan tamamlamıştı.
Asya piyasalarında 1.282,10 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 1.283,90 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD tarafından açıklanan verilerin beklentileri karşılaması ve Başkan Donald Trump'ın reformlarına ilişkin iyimserlikle altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.280 doların destek, 1.292 doların ise direnç olarak önce çıktığını kaydetti.
Kaynak: AA