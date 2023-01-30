Altının kilogramı 1 milyon 174 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 152 bin lira, en yüksek 1 milyon 179 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalarak 1 milyon 174 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 764 milyon 98 bin 81,57 lira, işlem miktarı ise 4.097,64 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 856 milyon 558 bin 246,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Standart TL/KG Dolar/ONS

Önceki Kapanış 1.176.200,00 1.915,00

En Düşük 1.152.000,00 1.905,00

En Yüksek 1.179.500,00 1.935,40

Kapanış 1.174.000,00 1.929,00

Ağırlıklı Ortalama 1.167.302,10 1.920,56

Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.764.098.081,57

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.097,64

Toplam İşlem Adedi 132