Alüminyum piyasaları 30 yılın en büyük belirsizliği ile karşı karşıya!

16 Mayıs 2018

AYDIN ŞAHİNALP

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı metal üreticilerinin rekabet gücünü korumak gerekçesiyle 23 Mart tarihinden itibaren ithal çeliğe yüzde 25 alüminyuma da yüzde 10'luk bir gümrük vergilerini devreye soktu.

Otomotiv ve içecek sektörlerine yönelik en büyük haddelenmiş alüminyum tedarikçilerinden birisi olan Novelis Amerika'nın Başkanı Marco Palmieri, alüminyum pazarında 1990'ların başından beri görülmeyen kargaşaya ilişkin olarak Trump yönetimini suçluyor. Palmieri konuya ilişkin Financial Times’a verdiği mülakatta, “Modern zamanlarda alüminyum endüstrisinde böylesi büyük değişikliklerin yaşandığı sadece birkaç dönem vardır. Geçmişte alüminyum fiyatlarının bugün olduğundan daha yüksek olduğunu gördük. Ancak hoşumuza gitmeyen şey dalgalanma ve büyük belirsizlik” diye konuştu. Alüminyumda gösterge kabul edilen Londra Metal Borsası (LME) 3 ay kontratlı alüminyum fiyatları cuma gününü 2 bin 288 dolarla negatifte kapatmıştı. Haftaya kırmızıda başlayan alüminyum fiyatları pazartesi gün içinde 2 bin 264 dolara kadar gerilerken kayıplarını toplayıp günü 2 bin 280 dolardan kapatabildi. Dalgalı seyir izleyen Alüminyum fiyatları salı günü öğleden sonra yüzde 1.35 primle 2 bin 319 dolar seviyelerinde seyrediyordu.

“Önümüzdeki ay boyunca düzeltme sürecek”

Alman Commerzbank Analisti Daniel Briesemann, ABD'nin yaptırımlarına alüminyum fiyatlarının reaksiyon gösterdiğini belirterek, “Nisan ayında gördüğümüz yüksek seyreden fiyatlardaki düzeltmenin olmasıydı. Alüminyumda yönü haberler belirleyecek. Ancak önümüzdeki birkaç hafta ya da ay boyunca, düzeltmenin devam edeceğini kesinlikle söyleyebilirim. Glencore ve United Company Rusal yetkilileri Londra

Metal Borsası’na başvurarak ABD’nin yaptırımları erteleme kararının ardından borsa işlemlerdeki geçici yasağın kaldırmasını istedi. Rus alüminyum devi Rusal’da şirketin ilk çeyrek karında yüzde 20'lik bir artış bildirmesine rağmen hisse fiyatı düştü.

Öte yandan dünyanın en büyük alüminyum üreticisi Çin’de nisan ayında alüminyum ve çelik ihracatı ABD vergilerine meydan okuyarak yükseliş kaydetti. İsviçreli UBS’in Melbourne ofisinde metal analisti olan Lachlan Shaw Reuters’a verdiği demeçte, “İhracat hala devam ediyor ve yüksek vergiler bu noktada önemli bir etki yaratmıyor” dedi. Gümrük Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çin'in işlenmemiş alüminyum ve alüminyum tabanlı ürün ihracatı, geçtiğimiz ay 451 bin tonla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 artış gösterdi. Bu arada ABD Çin'in alüminyum ihracatının yaklaşık yüzde 14'ünü çelikte de yüzde 1’ini oluşturuyor. Arz fazlasına sahip Çin’de Şangay alüminyum vadeli fiyatları da nisan ayında yüzde 4.8 artış kaydetti. Geniş bandlı fiyat arbitrajı Çinli ihracatçıların daha fazla kar elde etmelerini sağlıyor.

Yaptırımlar dev halka arzı rafa kaldırdı

ABD'nin Rusya’nın en büyük alüminyum üreticisi Rusal'a 6 Nisan’da yaptırım uygulama kararı alıp bunu ertelemesi sonrası küresel alüminyum pazarında yaşanan kargaşa nedeniyle Emirates Global Aluminium'un (EGA) halka arzı 2019’a ertelendi. Konuya yakın kaynakların New York Times’a verdiği bilgiye göre EGA’nın halka arzı piyasa koşullarından dolayı 2019'a kaydırıldı. Nisan ayında, birkaç Rus kuruluşu üzerindeki yaptırımların yürürlüğe girmesinden hemen sonra, EGA'nın CEO'su şirketin 2018'in ikinci yarısında halka arz yolunda olduğunu söylemişti. Yıllık 2.6 milyon ton dökme metal üreten EGA Çin dışında üçüncü en büyük alüminyum üreticisi konumunda.

"2 bin 400 dolar seviyesinde güçlü bir direnç var"

İtalya’nın Milan kentinde yer alan danışmanlık şirketi T-Commodity Analisti Gianclaudio Torlizzi, “Alüminyum, 2 bin 400 doların hemen altında çok güçlü bir direnç buluyor. Bunun sebebi, haziran teslimatında düşüş gösteren opsiyon piyasaları. Daha fazla olumsuzluk riski var ve bence alüminyum fiyatları 2 bin 170 dolarlık desteği kırmaya çalışacak” diye uyarıyor. Alüminyum fiyatları 2 Nisan'da 2 bin 175 dolara kadar düşmüştü. ABD’nin 6 Nisan'da dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi olan Rusal'a yaptırım uygulama kararının ardından Londra Metal Borsası alüminyum fiyatları arz sıkıntısı korkusuyla yüzde 12,5’la sert yükselmişti. Alüminyum fiyatları yedi yılın zirvesini görmüştü. Dalgalı seyreden piyasalar şimdi düzeltmeyle karşı karşıya. Alüminyumda teslimat için ayrılmamış olan ve piyasaya sürülecek olan stoklar 3 bin 250 tonluk düşüşle 860 bin 700 tona geriledi. Manşet stokları ise yüzde 11’e düşüş kaydetti.