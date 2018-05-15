Aracı kurumların kârı yüzde 65 arttı

15 Mayıs 2018

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin internet sitesinde açıklanan verilere göre, aracı kurumların çalışan sayısı, 2017 yılında bin 700 kişilik azalma ile 4 bin 751 kişiye geriledi.

Aracı kurumların net dönem kârı ise, artan kurum portföyü ve kurumsal finansman gelirlerin etkisiyle 2017 yılında yüzde 65 artarak 800 milyon TL’ye çıktı.

Aralık 2017 sonunda portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü 160 milyar TL’ye yaklaştı. Bu şirketlerin net kârı ise yüzde 49 oranında artarak 165 milyon TL oldu.