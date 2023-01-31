Aralıkta finansal kiralamanın büyüklüğü 159.5 milyar TL’ye ulaştı

Yine aynı dönemde finansal kiralama şirketlerinin dönem net kârı 5 milyar 349 milyon TL, öz kaynakları ise 21 milyar 791 milyon TL oldu. BDDK verilerine göre; Aralık 2022 döneminde faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü ise 108 milyar 349 milyon TL, faktoring alacakları 100 milyar 509 milyon TL, takipteki alacakları 2 milyar 94 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde faktoring şirketlerinin dönem net kârı 4 milyar 528 milyon TL ve öz kaynakları 15 milyar 479 milyon TL oldu.

Aynı dönem, tüketici finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü 70 milyar 523 milyon TL, finansman kredisi alacakları 55 milyar 585 milyon TL, takipteki alacakları 1 milyar 208 milyon TL olurken dönem net kâr e Denetleme Kurumu (BDDK)verilerine göre; Aralık 2022 döneminde finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 159 milyar 560 milyon TL olurken, finansal kiralama alacakları 112 milyar 272 milyon TL, takipteki alacakları 5 milyar 307 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yine aynı dönemde finansal kiralama şirketlerinin dönem net kârı 5 milyar 349 milyon TL, öz kaynakları ise 21 milyar 791 milyon TL oldu.

BDDK verilerine göre; Aralık 2022 döneminde faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü ise 108 milyar 349 milyon TL, faktoring alacakları 100 milyar 509 milyon TL, takipteki alacakları 2 milyar 94 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde faktoring şirketlerinin dönem net kârı 4 milyar 528 milyon TL ve öz kaynakları 15 milyar 479 milyon TL oldu.

Aynı dönem, tüketici finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü 70 milyar 523 milyon TL, finansman kredisi alacakları 55 milyar 585 milyon TL, takipteki alacakları 1 milyar 208 milyon TL olurken dönem net kârı 1 milyar 560 milyon TL, öz kaynakları ise 10 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşti.

Finansal kiralamada yurtdışı krediler için KKDF sıfırlandı Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF (Kaynak Kullanımı Destek Fonu) kesintisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Resmî Gazetede yayımlanan 6657 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışından sağlanan kredilerde KKDF kesintisi oranı ortalama vadesine bakılmaksızın yüzde 0 olarak belirlendi.

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları; döviz ve altın kredilerinde ortalama vadeye göre yüzde 0 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda, TL kredilerde ortalama vadeye göre yüzde 0 ya da yüzde 1 oranında KKDF kesintisi yapılıyor.

Kararla birlikte finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı ortalama vadesine bakılmaksızın yüzde 0 olarak belirlendi. Karar 10 Ocak 2023'te yürürlüğe girdi.