Asya borsaları ABD ve İran gerilimi sonrası değer kaybediyor

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Asya borsalarında yatırımcılar artan jeopolitik riskleri fiyatlıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim küresel enerji maliyetlerini yükseltiyor. Yatırımcılar artan petrol fiyatları sebebiyle enflasyon kaygılarını yeniden masaya getiriyor. Wall Street endeksleri gece işlemlerinde düşüş yaşadı. Perşembe günü Asya borsaları benzer bir düşüş eğilimi gösterdi.

Japonya piyasaları tatil sonrası işlemlere satıcılı bir seyirle başlarken Asya borsaları genelindeki düşüş eğilimine katıldı. Nikkei 225 endeksi çarşamba günü kırdığı rekor seviyeden geri döndü. Yatırımcılar kar realizasyonuna giderken Nikkei 225 endeksi yüzde 1.74 değer kaybetti. Topix endeksi perşembe günü yüzde 1.09 oranında düştü. Güney Kore tarafında Kospi endeksi yüzde 1.25 oranında geriledi. Yatırımcılar daha küçük ölçekli şirketlerin yer aldığı Kosdaq endeksinde ise yüzde 3.83 üzerinde güçlü bir yükseliş yarattı.

Asya borsaları ve bölgesel endekslerde son durum

Satış baskısı Asya borsaları genelinde etkisini sürdürüyor. Avustralya piyasalarında S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1.14 oranında değer kaybetti. Çin ana karasında CSI 300 endeksi yüzde 0.84 oranında düştü. Hong Kong hisse senetleri piyasasında Hang Seng endeksi yüzde 0.93 geriledi. Hindistan piyasaları zayıf bir açılış sinyali veriyor. Yatırımcılar Gift Nifty vadeli işlemlerini 23.346 puan seviyesinde alıp satıyor. Katılımcılar vadeli kontratları önceki kapanış seviyesinin yaklaşık 170 puan altında fiyatlıyor.

Livelong Wealth kurucusu ve kayıtlı araştırma analisti Hariprasad K piyasadaki risk iştahını değerlendirdi. Analist riskten kaçış eğiliminin Asya borsaları üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. Hariprasad K Japonya ve Güney Kore gibi büyük piyasalarda endekslerin kırmızı bölgede işlem gördüğünü belirtti. Wall Street piyasasında S&P 500 endeksi dokuz günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Kripto para piyasasında lider varlık Bitcoin 63.000 dolar seviyesinin altına indi. Dijital varlık şubat ayı başından beri en düşük seviyesini gördü.

Ateşkes haberi emtia ve tahvil piyasalarını dalgalandırdı

Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes anlaşması duyururken Asya borsaları katılımcıları için duyarlılığı bir miktar iyileştirdi. Brent petrol art arda üç günlük yükseliş serisini bozdu. Petrol fiyatları yüzde 1 oranında düşerek varil başına 96.50 dolar seviyesine geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi bir miktar gevşeme gösterdi. Yatırımcılar Ortadoğu krizinde çözüm umutlarını fiyatlarken altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Altın yüzde 0.8 değer kazanarak ons başına 4.470 dolar seviyesine ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri güçlü kalmaya devam ediyor. Güçlü istihdam ve yüksek petrol fiyatları tahvil piyasalarında satış getirdi. Asya borsaları katılımcıları çarşamba günü tahvil piyasalarında gerçekleşen fiyatlamaları izledi. Hazine tahvilleri perşembe sabahı kayıplarının bir kısmını telafi etti. On yıllık ABD Hazine tahvili getirisi bir baz puan düşerek yüzde 4.48 seviyesine geriledi. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası için olası bir faiz artırımı beklentisini fiyatlıyor.

Faiz beklentisi

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda faiz politikası hakkında değerlendirmeler yaptı. Başkan olası bir faiz artırımının hala masada durduğunu belirtti. Yatırımcılar faiz kararının garanti olmadığını ancak ihtimal dahilinde bulunduğunu fiyatlıyor. Japon yeni dolar karşısında 160 seviyesine yakın değerleniyor. Piyasa aktörleri Asya borsaları üzerinde merkez bankası yönlendirmelerinin baskısını hissediyor.

ABD hisse senedi piyasaları rekor seviyelerinden geri çekildi. Artan petrol fiyatları ve jeopolitik gerilim enflasyon kaygılarını tırmandırdı. Yatırımcılar artan kaygılar sebebiyle Asya borsaları kapanışının ardından teknoloji ve finans hisselerinde kar satışı yaptı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 620.72 puan düşerek 50.687.07 seviyesinden kapandı. Endeks yüzde 1.21 oranında değer kaybetti. S&P 500 endeksi 56.06 puan düşüşle 7.553.72 seviyesine indi. S&P 500 endeksi yüzde 0.74 oranında kayıp yaşadı. Nasdaq Bileşik Endeksi 239.92 puan değer kaybederek 26.853.98 seviyesinden günü tamamladı. Teknoloji ağırlıklı endeks yüzde 0.89 oranında düşerken Asya borsaları üzerindeki satışları da tetikledi. Küçük ölçekli şirketleri izleyen Russell 2000 endeksi büyük ölçekli emsallerinin gerisinde kaldı.