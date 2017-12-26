Asya borsaları günü karışık seyirle tamamladı
Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif verilere karşın günü düşüşle tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik oranı yüzde 2,7'ye gerileyerek son 24 yılın en düşük seviyesine indi. Öte yandan kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerini aştı.
Pozitif veriler sonrasında, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 113,3 seviyelerinde dengelenirken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 22.892,69 puandan günü tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,8 değer kazanarak dünkü kayıplarını telafi ederken, kapanışa doğru 3.306,13 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,5 azalarak günü 2.427,34 puandan kapattı.
Dün Noel dolayısıyla işleme kapalı olan Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 33.930,21 puanda bulunuyor.
Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
Japonya'da işsizlik 24 yılın en düşük seviyesinde