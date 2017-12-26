Piyasalarda tatil havası sürüyor

26 Aralık 2017

Küresel piyasalarda Noel tatili havası hakim.

ABD'de piyasaların Noel tatili sonrası bugün işleme açılacak olmasına karşın yatırımcıların yıl sonuna kadar devam edecek tatil programları nedeniyle işlemlere ilgisinin sınırlı olması bekleniyor.

Avrupa genelinde Noel tatili bugün de devam ediyor.

Bugün Asya piyasalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan işsizlik verilerinin beklentilerin altında, enflasyon verisinin ise kasımda yıllık yüzde 0,6 ile tahminlerin üzerinde artmasının ardından dolar/yen paritesi yatay bir seyir izlerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Altın fiyatı 3 haftanın zirvesinde

Petrol, Noel tatili sonrası yükselişle açıldı

Kaynak: AA