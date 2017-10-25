Asya borsaları Japonya hariç alış ağırlıklı
Asya borsalarında Japonya'da Nikkei endeksi hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei endeksi negatif ayrıştı.
Japonya'da Nikkei endeksi son dönemdeki alış ağırlıklı seyrini sürdürerek 21.921,36 puanla son 21 yılın en yüksek seviyesini gördü. Endeks, kapanışa doğru gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verirken günü yüzde 0,5 düşüşle 21.707,62 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise 114 sınırını test etmesi sonrasında saat 10.00 itibarıyla 113,9 seviyelerinde yatay seyrediyor.
Çin Komünist Partisi'nin 18 Ekim'de başlayan 19. Ulusal Kongresi dün sona erdi. Yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesi için kapsamlı çaba harcanması kararı alınan kongrede, ülke ekonomisinin dışa açılmaya devam edeceği ve uluslararası ticaretin destekleneceği mesajı verildi.
Gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi 3.397,8 puanla 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, kapanışa doğru yüzde 0,3 artışla 3.398,3 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselerek 2.492,50 puandan günü kapattı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 32.926,08 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 primle 28.273,9 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA