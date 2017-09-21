Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsaları, Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası kararları sonrasında karışık seyretti.
Söz konusu gelişmeler sonrasında uluslararası piyasalarda güçlenen dolar, yendeki zayıflamayı beraberinde getirirken, bu da Japonya pay piyasalarını pozitif etkiledi. Nikkei 225 endeksi, 20.481,27 puanla Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesi sonrasında günü yüzde 0,2 artışla 20.347,48 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi de son dönemdeki yükseliş eğilimini sürdürerek 112,6 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.357,81 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 gerilemeyle 2.406,50 puandan günü tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 32.278,80 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de 28.121,37 puanla yatay seyrediyor.
Kaynak: AA