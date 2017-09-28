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Asya borsaları karışık seyretti

Japonya'da Nikkei endeksi zayıflayan yenden destek bulurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü düşüşle tamamladı.

Asya borsaları karışık seyretti
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Kuzey Kore kaynaklı endişelerin zayıfladığı Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei endeksi, yendeki zayıflamanın sürmesinden bulduğu destekle yüzde 0,5 artarak günü 20.363,11 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 113,2'nin üzerine çıkarak 14 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesi sonrasında saat 10.00 itibarıyla 113,1 seviyelerinde dengelendi.

Hafta başından bu yana dar bir bantta hareketini sürdüren Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,2 gerileyerek 3.340,12 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi de 2.373,14 puanla bir önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2'lik artışla 31.208,54 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4'lük değer kaybıyla 27.532,58 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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