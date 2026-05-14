Asya borsaları yapay zeka hisseleri öncülüğünde yükseliyor

Asya borsaları 14 Mayıs 2026 tarihinde yapay zeka sektörüne yönelik küresel talep ve teknoloji hisselerindeki alımlarla yükseliş kaydetti. Yatırımcılar, Trump ile Xi Jinping arasında Pekin’de gerçekleşecek olan zirveden gelecek ekonomik mesajlara odaklandı. MSCI Japonya dışı Asya-Pasifik endeksi yüzde 1.2 oranında artış göstererek rekor seviyelerine yaklaştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yapay zeka bağlantılı talebin şirket karlarını desteklemesiyle 63 bin 448.87 puana ulaşarak yeni bir zirve gördü. Güney Kore’de KOSPI endeksi yüzde 0.53 oranında değer kazanarak 7 bin 885.34 puan seviyesine çıktı. Hong Kong merkezli Hang Seng endeksi yüzde 0.52 artışla 26 bin 526.72 puandan işlem gördü. Çin'de SSE Bileşik endeksi ise yüzde 0.74 oranında gerileyerek 4 bin 211.06 puan seviyesine indi.

SK Hynix piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırına yaklaştı

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artışı, Güney Koreli yarı iletken üreticisi SK Hynix hisselerinin bu yıl yüzde 200'ün üzerinde değer kazanmasını sağladı. Şirket, Samsung'un ardından 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ikinci Güney Koreli firma olma eşiğine geldi.

Bölgedeki teknoloji rallisine rağmen, Orta Doğu’daki çatışmalar ve yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyonist endişeleri canlı tutmaya devam etti. Brent petrolün varil fiyatı 105.76 dolar, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün fiyatı ise 101.14 dolar seviyesinde yatay seyretti.

ABD enflasyon verileri ve döviz piyasalarındaki hareketlilik

ABD'de açıklanan üretici fiyat endeksi verilerinin 2022 yılı başından bu yana en yüksek artışı kaydetmesi, doların diğer para birimleri karşısında güçlenmesine neden oldu. ABD dolar endeksi sabah saatlerinde 98.458 seviyesinde seyretmişti. Japon yeni, dolar karşısında 157.95 seviyesinden işlem görerek Tokyo’nun olası müdahale sınırına yakın kaldı. Avro 1.1716 dolar, sterlin ise 1.3528 dolar seviyelerinde dengelenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4.46 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda yapay zeka odaklı teknoloji hisselerindeki değer kazançları devam ederken, ABD’deki katı enflasyon verileri Federal Rezerv’in faiz politikasına yönelik beklentilerin sıkılaşmasına yol açtı.