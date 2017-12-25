Asya piyasalarında Çin negatif ayrıştı
Hindistan ve Hong Kong piyasalarının kapalı olduğu bugün Asya piyasalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Japonya'da, ekim ayı öncü göstergeler endeksi 106,1'den 106,5'e revize edildi. Yukarı yönlü revizyon sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 22.939,18 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 113,3 seviyelerinden işlem görüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.312,3 puanla iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kâr satışlarıyla düşüşe geçti ve kapanışa doğru yüzde 0,6 gerileyerek 3.278,34 puana indi.
Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 artarak 2.440,54 puandan kapandı.
Hindistan ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
Kaynak: AA