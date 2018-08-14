Ateş: Spekülasyonlara meydan verilmemeli

14 Ağustos 2018

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, piyasalardaki gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ateş, AA Finans Editör Masası'nda yaptığı konuşmada, bankacılık tarafındaki söylentiler ile ilgili olarak, "Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli." dedi ve ekledi: "Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın." Ateş, "DenizBank'ta dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz." bilgisini paylaştı.

"Bütün kurumlar birbirine güvensin"

Ateş, ekonomik birimlerin ve bankacılık sektörünün birbirine kenetlendiğini belirterek, "Bankalar sağlamdır, yeter ki piyasadaki esnaf, özellikle KOBİ'ler birbirine krediyi kesmesin. Bütün kurumlar birbirine güvensin. Eskiden olan ile şimdi olan arasında bir fark yok." şeklinde konuştu.

"BDDK'sı SPK'sı, Hazine'si ve Merkez Bankası doğru kararları doğru zamanda aldı" görüşünü paylaşan Ateş, spekülatifin atakların önünü TCMB'nin kestiğini dile getirdi.

"Faizler normal üstü"

Hakan Ateş, "Türkiyemiz ve insanımız bırakın bu spekülatif hareketleri, çok ağır krizleri bile atlatacak dayanışma ruhuna sahip. Aklı başında insan, normal üstü faizlerin olduğu bir dönemde sistemden parasını çekip orada burada saklamaz."

Yabancı yatırımcının spekülatif bazı hareketlerden zarar gördüğünü belirten Ateş, "Ama bunun soğuma dönemi yaşanır." diye konuştu.

Kaynak: AA