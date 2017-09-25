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Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü Almanya dışında düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları kapanışında, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artışla 383,90 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,02’lik yükselişle 12.594,81 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 7.301,29 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 değer kaybederek 22.389,57 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 azalarak 5.267,13 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,86 düşerek 10.216,50 puana indi.

Euro/dolar paritesi (TSİ) 19.25 itibarıyla yüzde 0,98'lik azalışla 1,1839 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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