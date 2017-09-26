Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Kuzey Irak referandumunun ardından gelişmelerin izlediği Avrupa borsaları düşüşle açıldı.
Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalarak 383,70 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,2 düşüşle 7.282,50 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,3 azalışla 12.564,73 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 gerilemeyle 5.261,06 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 10.202,60 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de 22.396,90 puanla önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.
Analistler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği referandum sonrasında küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle Avrupa piyasalarında da negatif bir seyir izlendiğini belirtti.
Bugün Almanya'daki seçimlerinin ardından siyasi gelişmeler ve İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yürütülen Brexit görüşmelerinin piyasaların odak noktasında bulunduğunu kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının da takip edileceğini ifade etti.
Kaynak: AA