Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü kayıpla tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 azalışla 389,11 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 gerileyerek 7.523,04 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,74 değer kaybederek 10.197,50 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,41’lik azalışla 12.990,10 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,99 azalarak 22.133,21 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi de yüzde 0,29 kayıpla 5.368,29 puana düştü.
Euro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.33 itibarıyla yüzde 0,42'lik artışla 1,1838 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA