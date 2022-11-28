Avrupa borsaları düşüşle kapandı

​​​​​​​Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,65 değer kaybederek 437,85 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalarak 7.474,02 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,09 düşerek 14.383,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 6.665,2 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 gerileyerek 24.440,88 puana indi.

Avro/dolar paritesi haftanın ilk işlem günü TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,24 düşerek 1,037 seviyesinden işlem gördü.

İrlanda'nın denetim kuruluşu Veri Koruma Komisyonu (DPC), sosyal paylaşım platformu Facebook'un çatısı altında olduğu Meta'ya müşterilerinin verilerinin gizliliği konusundaki ihmalleri nedeniyle 265 milyon avro para cezası verdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ihlal edilmesini AB suçları listesine ekledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını açıkladı.