Avrupa borsaları güne alıcılı başladı
Haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyrin izlendiği Avrupa borsalarında, Katalonya belirsizliği ve devam eden AB Liderler Zirvesi takip ediliyor.
Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 390,0 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.554,20 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 13.042,82 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 5.382,73 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 22.191,75 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 10.202,3 puana ulaştı.
Analistler, Avrupa tarafında İspanya'daki Katalonya belirsizliği ve devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin en önemli gündem maddeleri olarak öne çıktığını belirterek, bugün Euro Bölgesi cari denge verisinin takip edileceğini kaydetti.
Kaynak: AA