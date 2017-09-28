Avrupa borsaları güne yatay başladı
Güne yatay seyirle başlayan Avrupa borsalarında Brexit görüşmelerinin yanısıra, Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ve Almanya enflasyon verileri takip ediliyor.
Brüksel'de devam eden Brexit görüşmelerinin takip edildiği Avrupa borsalarında yatay bir seyir izleniyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 385,68 puanla yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 7.316,0 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,2 artışla 12.678,24 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.284,91 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 10.381,10 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi 22.631,55 puanla yatay seyrediyor.
Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verileri izlenecek.
Kaynak: AA