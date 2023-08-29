Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Avrupa borsaları arasında en yüksek artış yüzde 1,4 İngiltere'de FTSE 100 endeksinde görüldü.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artarak 458,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 15.835 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 7.440 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.344 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.504 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 28.647 puanda bulunuyor.
Dün günü yüzde 0,21 artışla 1,0819 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1,0810'da dengelendi.
Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.