Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 değer kazanarak 611,34 puana yükseldi.

Buna karşın Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalarak 7.981,76 puana, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,65 düşüşle 48.354,89 puana ve İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 17.670,1 puana geriledi.

Piyasalardaki olumlu ilk tepki, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Körfez ülkelerinin talebi üzerine İran’a yönelik planlanan askeri saldırıyı ertelediğini ve Tahran ile "ciddi müzakerelerin" sürdüğünü açıklamasıyla geldi. Ancak Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda birkaç gün içinde yeni bir saldırı düzenlenebileceği tehdidinde bulundu.

Analistler, çatışmanın askeri bir tırmanmaya dönüşmemesinin pozitif bir gelişme olduğunu ancak perde arkasındaki diplomatik yakınlaşmanın henüz spekülasyon aşamasında kaldığını belirtti.

Bu belirsizlik nedeniyle petrol fiyatlarında hafif bir gerileme​​​​​​​ yaşandı. Tahvil piyasasında ise ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,66 seviyesinde yüksek seyrini korurken, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,15 ile son 15 yılın zirvesine yakın kalmaya devam etti.

Hisseler bazında savunma ve yazılım sektörlerine talep arttı. Almanya Ordusundan (Bundeswehr) yeni kamyon siparişi alacağı yönündeki haberlerin ardından savunma sanayisi şirketi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 3 yükseliş kaydetti.

Yazılım sektöründe SAP, Nemetschek ve Atoss Software hisselerinde yüzde 6 ile yüzde 13,5 arasında sert yükselişler görüldü. ABD merkezli Uber'in, Berlin merkezli yemek teslimat şirketi Delivery Hero'nun yüzde 19,5 hissesini alarak en büyük ortak haline geldiğini açıklamasıyla şirketin hisseleri yüzde 1 değer kazandı.

Öte yandan, Alman hükümetinin, 2022'deki enerji krizi sırasında 13,5 milyar avro maliyetle kamulaştırdığı enerji grubu Uniper'i yeniden özelleştirmek veya halka arz etmek için hazırlıklara başladığı bildirildi.