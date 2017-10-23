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Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü İspanya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artarak 390,74 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 7.524,45 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 13.003,14 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,27 yükselerek 5.386,81 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 artışla 22.379,16 puana ulaştı.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,60 değer kaybederek 10.161,40 puan seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,22'lik düşüşle 1,1759 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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