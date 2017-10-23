Avrupa borsaları karışık açıldı
Katalonya'ya ilişkin belirsizlikler ve bu hafta gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası toplantısının izlendiği Avrupa borsaları yeni haftaya karışık başladı.
Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 390,32 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.515,28 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi 12.995,85 puanla, Fransa'da CAC 40 endeksi de 5.374,42 puanla yatay seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 22.335,80 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 10.171,80 puana geriledi.
Analistler, İspanya'da Katalonya belirsizliği ve buna bağlı tedirginliklerin devam ettiğini, bu hafta gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası toplantısının piyasaların en önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, bugün Euro Bölgesi tüketici güven endeksinin izleneceğini kaydetti.
Kaynak: AA