Avrupa borsaları karışık açıldı
İspanya krizi ve Brexit ile ilgili gelişmelerin izlendiği Avrupa Borsaları, yeni haftaya karışık seyirle başladı.
Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 392,93 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.484,95 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 artarak 13.232,90 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 22.720,38 puana ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi de 5.493,80 puanla yatay seyrediyor.
İspanya'da IBEX 35 endeksi ise bağımsızlık ilanı sonrası görevine son verilen Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un, İspanya merkezi hükümetinin aldığı kararları tanımadıklarını, özgür bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini açıklamasına karşın yüzde 1,3 primle 10.330,60 puana çıktı.
Kaynak: AA