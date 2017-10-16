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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor
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Yeni haftaya karışık başlayan Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 391,78 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.542,90 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 13.005,50 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.356,76 puana ulaşırken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 22.362,95 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 10.179,40 puana geriledi.

Analistler, Avrupa tarafında Brexit görüşmeleri, İspanya'da referandum sonrası gelişmeler, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve Avusturya'daki seçim sonuçlarının yankılarının gündemi meşgul etmeyi sürdürdüğünü belirterek, bugün Avro Bölgesi dış ticaret verilerinin izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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