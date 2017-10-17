Avrupa borsaları 'karışık' seyrini sürdürüyor
Avrupa borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.
Karışık seyrini devam ettiren Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 391,60 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.521,40 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 12.993,42 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 10.164,30 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 5.370,90 puana ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 22.446,53 puana ulaştı.
Analistler, Avrupa tarafında henüz kayda değer bir gelişme sağlanamayan Brexit görüşmeleri, İspanya'da Katalonya'yla ilgili belirsizlikler ve Almanya'da hükümet kurma çalışmalarının piyasaların gündeminde kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile Almanya'da ZEW endekslerinin izleneceğini kaydetti.
Kaynak: AA