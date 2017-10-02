Avrupa borsaları Katalonya'daki gelişmeleri izliyor
Brexit ve Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna ilişkin gelişmelerin izlendiği Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif bir seyir izliyor.
Brexit görüşmeleri ve İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla ilgili gelişmelerin piyasaların odağında yeni haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsaları İspanya hariç alış ağırlıklı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 389,24 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 7.396,63 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,5 artışla 12.886,35 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.340,62 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 22.747,60 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 10.304,80 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA