Avrupa borsaları neden rakiplerinin gerisinde kalıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Orta Doğu bölgesindeki çatışmaların başlamasından bu yana Avrupa borsaları küresel piyasaların yüzde 7 gerisinde kaldı. Goldman Sachs Avrupa hisse senetlerinin emsallerine göre düşük performansını üç temel nedene dayandırıyor. Kurum enerji belirsizliğini, yükselen faiz oranlarını ve yapay zeka odaklı ralliye sınırlı katılımı temel faktörler olarak sıralıyor. Analistler Avrupa borsaları ile enerji fiyatları, tahvil getirileri ve teknoloji endeksleri arasında negatif korelasyon gözlemliyor.

Avrupa borsaları enerji maliyetleri yüzünden kâr beklentilerini düşürüyor

Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesinin net enerji ithalatçısı konumunu vurguluyor. Küresel talepteki zayıflama Brent petrolü 90 dolar seviyesinin altına çekti. Goldman Sachs gelişmekte olan piyasalardaki yaz talebi ve kış öncesi envanter yenileme süreçlerinin gaz fiyatlarını yukarı ittiğini belirtiyor. Avrupa ekonomileri petrolden ziyade doğalgaz fiyatlarına daha yüksek hassasiyet gösteriyor.

Yüksek emtia fiyatları doğrudan kâr marjlarını etkileyerek emtia üreticileri dışındaki hisse başı kazanç beklentilerini düşürüyor. Almanya ve isteğe bağlı tüketim sektörü artan gaz fiyatlarından en fazla negatif etkilenen alanları oluşturuyor. Avrupa borsaları üzerinde enflasyonist ortam ve faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentisi aşağı yönlü baskı yaratıyor. Avrupa Merkez Bankası politika faizinde 25 baz puanlık artış gerçekleştirdi.

Teknoloji sektörünün sınırlı ağırlığı yükselişi frenliyor

Arz kaynaklı enflasyon ve zayıflayan büyüme ivmesi piyasaları kısa vadeli ek sıkılaştırmaları fiyatlamaya yönlendiriyor. Kısa vadeli tahvil getirileri yükselirken reel faizler daha kısıtlayıcı bir alana geçiyor. Marj riski ve çarpan daralması hisse senetleri üzerinde kümülatif bir etki yaratıyor. Avrupa borsaları yapay zeka rallisine oldukça sınırlı bir katılım gösteriyor. Teknoloji hisseleri çoğunlukla finans, sanayi ve sağlık sektörlerinden oluşan Avrupa gösterge endeksinin yalnızca yüzde 10'luk kısmını kapsıyor.

Avrupa borsaları haricindeki küresel hisse senedi performansı ise ağırlıklı olarak yapay zeka ve teknoloji sektörlerinde yoğunlaşıyor. ABD hisse senetleri yılbaşından bu yana yüzde 8 artış kaydetti. ABD piyasalarındaki yükselişin sadece yüzde 2'lik bölümü yapay zeka dışı alanlardan kaynaklanıyor. Japonya hariç Asya piyasaları yılbaşından bu yana yüzde 18 değer kazandı.

Avrupa borsaları ile Asya ve ABD piyasaları arasındaki makas açılıyor

Yapay zeka odaklı Güney Kore ve Tayvan dışarıda bırakıldığında Asya piyasaları yüzde 5 düşüş gösterdi. Goldman Sachs analistleri Avrupa borsaları için görünümün marjinal olarak iyileşebileceğini öngörüyor. Kurum dördüncü çeyrekte Brent petrolün varil başına 90 dolar seviyesine yakınsamasını bekliyor. Ekonomistler merkez bankası sıkılaştırmaları konusunda daha güvercin bir duruş sergiliyor.

Güncel piyasa verilerinde LCO kontratları yüzde 5,07 ve NG kontratları yüzde 2,47 oranında değer kaybetti. Brent spot dolar bazında yüzde 4,65 ve doğal gaz spot dolar bazında yüzde 2,70 geriledi. Spot Brent petrol fiyatı 4,41 dolar azalarak yüzde 5,05 düşüşle 82,92 dolardan işlem görüyor. Teknoloji, bankacılık, havacılık, savunma ve yenilenebilir enerji sektörleri otomotiv ve kimya sektörlerine tercih ediliyor.