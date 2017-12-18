Avrupa borsaları, vergi reformu beklentisiyle pozitif açıldı
Avrupa borsaları, ABD vergi reformunun şirketlere olumlu yansıyacağı beklentisiyle haftaya yükselişle başladı.
Avrupa borsaları, ABD'de Cumhuriyetçilerin hazırladığı kapsamlı vergi reformunun bu hafta yasalaşacağı beklentisiyle pozitif açıldı.
ABD'nin yeni vergi düzenlemelerinin şirketlere olumlu yansıyacağı beklentileri ile FTSE 100 Endeksi 33,10 puan artışla 7.523 puana yükseldi. Frankfurt'ta Dax endeksi yüzde 0,84 primle 13.212 ve Paris'te Cac-40 endeksi yüzde 0,75 yükselişle 2.389 puandan işlem görüyor.
Analistler, "Yatırımcılar ABD vergi reformlarına odaklanmış durumdalar, bu reformun GSYH büyümesine yardım edeceği öngörülüyor" değerlendirmesini yapıyorlar.
Küresel piyasalar, ABD vergi reformuna odaklandı