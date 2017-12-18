Küresel piyasalar, ABD vergi reformuna odaklandı

18 Aralık 2017

Küresel piyasalar, ABD'de vergi reformunun bu hafta yasalaşabileceğine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de, tarafların vergi reformunun ana prensipleri konusunda uzlaşmaya vardığı ve yasa tasarısının bu hafta içerisinde Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulabileceğine ilişkin haberler küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Cuma günü artan risk iştahı ile Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 değer kazanarak kapanış rekorları kırarken, dolar endeksi 94'ün hemen altında dengelendi.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başlıyor

Avrupa tarafında, geçen hafta Brexit görüşmelerinde tarafların uzlaşmacı tavrı ve ABD borsalarındaki pozitif havanın etkisiyle cuma günü pay piyasalarında genel olarak alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 ile sınırlı oranda değer kaybetti. Analistler, Almanya'da hükümet kurma çalışmalarının bu hafta yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, cuma günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), koalisyon kurma amacıyla Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partileriyle ön görüşmelere başlama kararı almasının olumlu beklentileri artırdığını ifade etti.

Nikkei 225 yüzde 1,5 değer kazandı

Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ve yenin dolar karşısında cuma günkü düşüşünü bugüne taşımasının desteğiyle Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,5 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

ABD'de vergi reformunun bu hafta yasalaşması bekleniyor

Kaynak: AA