Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Euro/dolar paritesinin gerilemesinden destek bulan Avrupa borsaları yükselişle açıldı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü kararlarının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçen euro/dolar paritesinden destek bulan Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,35 artışla 383,31 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,13 yükselişle 7.281,34 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 12.603,84 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 primle 5.266,67 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 10.318,50 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,37 değer kazancıyla 22.437,50 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğine değinerek, Fed sonrası 1,20'nin üzerinden 1,1866'ya kadar gerileyen euro/dolar paritesinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.
Kaynak: AA