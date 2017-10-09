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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Haftanın ilk gününde Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları, İngiltere hariç haftaya alış ağırlıklı başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 yükselişle 390,27 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,17 azalışla 7.509,80 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 artışla 12.982,28 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30 değer kazanarak 22.466,60 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 yükselerek 5,367,93 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,95 primle 10.300,80 puana yükseldi. 

Analistler, bu hafta İspanya'daki siyasi gelişmeler ve açıklanacak Avro Bölgesi sanayi üretimi verisinin piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti. 

Kaynak: AA

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