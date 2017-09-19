Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 artışla 382,12 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 kazançla 7.275,25 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 artarak 12.561,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 artışla 22.425,42 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 yükselişle 5.237,44 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,39’luk kazançla 10.378,40 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 1,1980 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA