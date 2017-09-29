ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Finans
  • Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü kazançla tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 artışla 387,59 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,98 artarak 12.828,86 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 kazançla 7.372,76 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 yükselişle 5.329,81 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48 artışla 22.696,32 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,51’lik kazançla 10.381,50 puana çıktı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.11 itibarıyla yüzde 0,17'lik artışla 1,1806 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.