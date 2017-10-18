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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artışla 391,66 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 artarak 13.043,03 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 kazançla 7.542,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 5.383,81 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 artışla 22.354,69 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,55'lik kazançla 10.273,40 puana çıktı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,1789 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

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