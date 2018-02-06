Avrupa borsaları yüzde 4 düştü

06 Şubat 2018

Dün Wall Street'te başlayan ve bu sabah Asya-Pasifik borsalarında devam eden sert satışlar açılışta Avrupa borsalarına da yansıdı. Pay piyasaları güne yüzde 4'ü aşan kayıplarla başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,40 düşüşle 372,99 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 4,61 azalışla 7.100,15 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,34 düşüşle 12.261,48 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,98 kayıpla 5.128,45 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,40 değer kaybıyla 22.041,39 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 3,17 gerileyerek 9.745,20 puan seviyelerinde seyrediyor.

Londra Borsası 2017'yi sildi

Bu arada Londra'da FTSE 100 endeksi 28 Aralık 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Yaşanan keskin düşüşle 7.079,41 puanı gören FTSE 100 endeksi şu sıralarda düne göre yüzde 2,17 kayıpla 7176,61 puandan işlem görüyor. Frankfurt'ta Dax yüzde 2,34 kayıpla 12.390 ve Paris'te Cac-40 ise yüzde 2,28 kayıpla 5.165 puanda.

ABD ve Asya'da görünüm

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 4,60, S&P 500 endeksi yüzde 4,10 ve Nasdaq endeksi de yüzde 3,78 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,3 geriledi.

Öte yandan analistler, küresel pay piyasalarındaki satış dalgasının, ECB Başkanı Mario Draghi'nin dünkü konuşmasının gündemin alt sıralarına inmesine neden olduğunu söyledi. Draghi, dünkü konuşmasında, "Enflasyonun, hedefimiz olan yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyelere yakınlaşacağı konusundaki güvenimize rağmen bu konuda hala zafer ilan edemiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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