ABD'deki ateş BIST'e sıçradı

06 Şubat 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda etkili olan satış dalgasının etkisiyle güne hızlı düşüşle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.556,00 puan ve yüzde 2,19 azalarak 114.296,68 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,71, holding endeksi de yüzde 1,84 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne değer kaybıyla başlarken, en fazla gerileyen yüzde 4,37 ile madencilik oldu.

BIST 100 saat 11:10'da yüzde 2,14 düşüşle 114.361 puanda yer aldı. Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,11 yükselişle 3.7885 seviyesinde.

Dünya borsaları, yükseliş eğilimindeki gelişmiş ülke tahvil faizlerine bağlı olarak azalan risk iştahı ve endekslerde destek seviyelerinin kırılması ile tetiklenen zarar kes (stop-loss) satışlarıyla sert düşüş kaydediyor.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 4,60, S&P 500 endeksi yüzde 4,10 ve Nasdaq endeksi de yüzde 3,78 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,3 geriledi.

İyi veri güçlü satış getirdi

Dünya borsaları sert düştü

Pence: Borsadaki düşüş basit bir gelgit