Pence: Borsadaki düşüş basit bir gelgit

06 Şubat 2018

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD hisse senedi piyasalarında dün yaşanan satışın basit bir gelgit olduğunu savundu.

Hisse senedi fiyatlarında düşüş ve çıkışların normal olduğunu ifade eden Pence, "Dün yaşanan düşüş çok büyük bir olasılıkla hisse senedi piyasamızın basit bir gelgitti. ABD ekonomisinin çok güçlü olan temel göstergelerini değiştirmez" diye konuştu.

Ekonominin temel göstergelerine odaklanılmasının önemli olduğunu ifade eden Pence, işsizlik oranının son 17 yılın en düşük seviyesinde olduğuna ve özel sektörde ücretlerin yüzde 2,9 arttığına işaret etti.

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