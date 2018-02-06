İyi veri güçlü satış getirdi

06 Şubat 2018

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamın beklentileri aşarak ABD ekonomisinin gücünü göstermesi ve ortalama saatlik ücretlerin yıllık bazda Haziran 2009'dan beri en yüksek seviyesine ulaşması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik hedefi olan enflasyonu dengelemek için bu yıl 3 yerine 4 kez faiz artırabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi ve yatırımcıların borsada "güçlü satış" pozisyonu almasına neden oldu.

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,1 değer kaybederken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 3,9'luk düşüşle Ocak 2016'dan beri, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 3,5 azalışla Şubat 2016'dan bu yana en büyük haftalık kayıplarını yaşadı.

Yatırımcıların güçlü satış pozisyonlarını koruması dün de devam etti. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,6 azalarak puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydederken, Standard & Poor's 500 Endeksi de yüzde 4,1 azalarak Ağustos 2011'den bu yana en kötü performansını sergiledi.

Söz konusu 2 endeks, bu yılın başından beri elde ettikleri bütün kazançlarını kaybetmiş oldu. Böylece son 2 işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksi'nin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 5,7 değer kaybetti.

"Boğa piyasasında düzeltme yaşanıyor"

ABD'li sermaye yönetim firması Goldman Management'ın Başkanı Steve Goldman, New York borsasında son 2 gündür görülen sert düşüşlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu an boğa piyasasında düzeltme yaşanıyor" ifadesini kullandı.

Ocak ayında Dow Jones Sanayi Endeksi'nin yüzde 5,8, Standard & Poor's 500 Endeksi'nin yüzde 5,6 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin yüzde 7,4 artış gösterdiğini kaydeden Goldman, "Geçen ay yatırımcılar arasında ekonomiye ve piyasaya dair olumlu hava güçlüydü. Bu da boğa piyasasına neden oldu" dedi.

Goldman, son 2 işlem gününde New York borsasında görülen geri çekilmenin "anlaşılabilir bir düzeltme" olduğunu belirterek, endekslerde yüzde 3'lük bir geri çekilmenin normal olabileceğini ancak yüzde 7'lere varan kayıpların "sürpriz" olduğunu söyledi.

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisinin dün yüzde 2,885 seviyesine tırmanarak Haziran 2014'ten beri en yüksek seviyesini gördüğüne dikkati çeken Goldman, bu seviyenin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Goldman, New York borsasında bu hafta toparlanma görüleceğine inandığını belirterek, "Tarihe baktığımız zaman piyasaların, durgunlaşmak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu hafta içinde borsanın dipten çıkmaya başlayacağına ve kendini doğru yönde tekrar düzelteceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Uzun süredir düzeltme görülmüyordu"

ABD'de hisse senedi ve broker şirketi olan Themis Trading'in Genel Müdürü Mark Kepner de ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda imzaladığı yeni vergi reformu yasasıyla ülkede kurumlar vergisinin düşürülmesinin şirketlerin kâr ve gelirlerine olumlu yansıması beklentisiyle hisselere olan talebin ocak ayında arttığını vurguladı.

Kepner, söz konusu beklentinin ve Amerikan ekonomisine olan güçlü güvenin yatırımcılarda geçen ay "coşku" yarattığını ifade ederek, "Piyasalara baktığımızda çok güçlü bir ocak ayını geride bıraktık. Borsa ocak ayında çok hızlı yükseldi. Uzun bir süredir de düzeltme görülmüyordu. Şimdi ise kimse hisse satın almak istemiyor. Şu anki asıl problem bu" şeklinde konuştu.

Yatırımcıların Amerikan ekonomisine olan güveninin azalmadığını, iyi giden ekonominin ve olumlu gelecek makroekonomik verilerin piyasada toparlanmaya destek olacağını belirten Kepner, şunları kaydetti:

"Şu anda piyasada kesinlikle düzeltme yaşanıyor. İki işlem gününde yüzde 7'lik bir kayıp görülüyorsa bu bir düzeltmedir. VIX endeksi yüzde 30'a yaklaştı. Bu hafta bir geri gelme görmemizi bekliyorum. Ancak asıl soru, geri sıçramanın ardından borsada kazançlar korunacak mı ve istikrar yakalanacak mı? Bekleyip görmemiz gerekiyor"

Korku endeksi 2.5 yılın zirvesinde

ABD'de "korku endeksi" olarak da bilinen, "VIX" sembolüyle gösterilen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi, dün yüzde 124 artışla 38,80'e ulaşarak Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Goldman Sachs uyarmıştı

ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, 29 Ocak'ta yayımladığı "Düzeltme Tespiti" başlıklı raporunda, Standard & Poor's 500 ve VIX Endekslerinin 2018'e yükselişle başladığını vurgulayarak, borsada düzeltme olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Raporda, VIX Endeksi'nin gösterdiği artan volatilitenin borsada yükselmeye başlayan riskleri yansıttığına dikkat çekilirken, düzeltme olasılığının gittikçe arttığı vurgulanmıştı.

Bankanın risk iştahını ölçen göstergesinin, artan iyimserlikle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilen raporda, Standard & Poor's 500 Endeksi'nin 1929'dan beri yüzde 5 oranında düzeltme yaşamadan en uzun dönemini geçirdiği kaydedilmişti.

Raporda, Standard & Poor's 500 Endeksi'nde bir düzeltmenin geciktiği belirtilirken, piyasanın risklere karşı korunmasız kaldığı vurgulanmıştı.

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Kaynak: AA