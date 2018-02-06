Piyasalar dönüm noktasında

06 Şubat 2018

Risk algısının bozulması ve yatırımcıların nakde dönme isteği ile son üç günde S&P 500 yüzde 6, MSCI gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye hisse senetleri yüzde 3 civarında satış yedi.

İş Yatırım tarafından hazırlanan notta, piyasalardaki bu hareketin 2006 veya 2014 yıllarındaki gibi sert bir düzeltmeye işaret ettiği kaydedildi.

Notta, "Uzun bir süreden beri 2.20-2.50 bandında dalgalanan ABD tahvilleri son üç haftada gelen satışlarla Ocak 2014'ten beri gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 2.84 düzeyine ulaştı. Büyümenin güçlendiği, şirket kârlarının reel olarak arttığı bir ortamda tahvil faizlerindeki artış ilk başta piyasaları rahatsız etmedi" ifadesine yer verildi ve piyasaların bugün itibariyle bir dönüm noktasında olduğu kaydedildi.

"Piyasalar bir dönüm noktasında. Büyümenin güçlü, enflasyonun zayıf, faizlerin düşük olduğu güzel konjonktürü geride bıraktık. Büyümenin ve şirket kârlarının güçlü olduğu, ancak enflasyonun ve faizlerin yükselmekte olduğu yeni bir döneme girdik" ifadelerinin yer aldığı notta, ABD 10 yıllık faizleri yüzde 2.69 civarına gerilemesi iyi, piyasaları yukarı taşıyan güven havasının bozulması kötü haber olarak gösterildi.

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