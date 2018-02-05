Avrupa borsalarının keskin düşüşle açılması bekleniyor
Cuma günü Wall Street'te başlayan aşağı hareketin yeni haftada Avrupa'da devam etmesi bekleniyor.
Avrupa'da vadeli endeksler, Avrupa borsalarının yeni haftaya keskin düşüşlerle başlayacağını, cuma günü Wall Street'te başlayan aşağı hareketin yeni haftada Avrupa'da devam edeceğini ortaya koyuyor.
Analistler FTSE 100'ün yüzde 1,05-1,3, Dax'ın yüzde 1,0-1,25 ve Cac-40'ın yüzde 1,15-1,35 kayıpla açılacağını tahmin ediyorlar.
Eurex'de vadeli Dax şu sıralarda yützde 0,79 kayıpla 12.676 puandan işlem görüyor.
Öte yandan güne yüzde 0,33 kayıpla 117.724 puandan başlayan BIST 100 endeksi saat 10:30'da yüzde 0,44 düşüşle 117.624 seviyesinde yer aldı.