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Avrupa borsalarının keskin düşüşle açılması bekleniyor

Cuma günü Wall Street'te başlayan aşağı hareketin yeni haftada Avrupa'da devam etmesi bekleniyor.

Avrupa borsalarının keskin düşüşle açılması bekleniyor
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Avrupa'da vadeli endeksler, Avrupa borsalarının yeni haftaya keskin düşüşlerle başlayacağını, cuma günü Wall Street'te başlayan aşağı hareketin yeni haftada Avrupa'da devam edeceğini ortaya koyuyor.

Analistler FTSE 100'ün yüzde 1,05-1,3, Dax'ın yüzde 1,0-1,25 ve Cac-40'ın yüzde 1,15-1,35 kayıpla açılacağını tahmin ediyorlar.

Eurex'de vadeli Dax şu sıralarda yützde 0,79 kayıpla 12.676 puandan işlem görüyor.

Öte yandan güne yüzde 0,33 kayıpla 117.724 puandan başlayan BIST 100 endeksi saat 10:30'da yüzde 0,44 düşüşle 117.624 seviyesinde yer aldı.

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