Avrupa Merkez Bankası, 'varlık alım' programını açıkladı

26 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mevduat faiz oranını değiştirmedi. Banka, varlık alım programını ise 2018'in başından itibaren 30 milyar euroya çekti.

ECB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesi kararı çıktı. ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. ECB kararları analist beklentilerine paralel geldi.

Daha önce 60 milyar euro seviyesinde belirlenen varlık alım programını 30 milyar euroya çekildi. Piyasalarda beklenti varlık alımının 20-30 milyar euro seviyesine düşürüleceği yönündeydi.

Banka yıl sonuna kadar 60 milyar euro faiz oranına devam edecek ve yeni yıl ile birlikte miktarı 30 milyar euro olarak 2018 eylüle kadar sürdürecek.

"Varlık alımında uzatıma gidilebilir"

Banka gerekli görmesi durumunda varlık alımının 2018 Eylül'den sonra da devam edebileceğini bildirdi.

ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi faiz oranlarının uzun bir süre cari seviyelerde kalmaya devam etmesini beklemeyi sürdürüyor. Faiz oranları net varlık alımları sona erene kadar cari seviyede kalmaya devam edecek" denildi.

Bugün TSİ 15:30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi toplantı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Gün içerisinde 1,1810 seviyesine yakın işlem gören euro/TL paritesi karar sonrası 1,1759 seviyesine kadar geriledi.