Avrupa'da borsalar yükselişle açıldı
ABD ve Asya pay piyasalarında yaşanan düşüşün ardından Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 396,70 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,05 yükselişle 7.592,05 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 kazançla 13.240,61 puanda, Fransa'da CAC endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 5.492,22 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 primle 23.561,72 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 artışla 10.452,30 puanda seyrediyor.
Bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,45 gerilerken, dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,09, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,86 değer kaybetmişti.
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Kaynak: AA