Avrupa'da enflasyon ECB hedefine uzak

17 Ocak 2018

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde 2017'nin kasım ayında yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,4'e indi.

Bölgede, aralık ayında nihai yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,9 arttı. Böylece nihai veriler, 30 Kasım'da açıklanan öncü verileri teyit etti.

Euro Bölgesi'nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 2,9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,2 ile hizmetler ve yüzde 0,5 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Bölgede geçen ay yıllık enflasyona en fazla yukarı yönlü etkinin ulaşım yakıtları, tütün ürünleri ve süt, yumurta ve peynir ürünlerinden geldiği, telekomünikasyon, giyim ve sebzenin ise en fazla aşağı yönlü etkiyi yaptığı belirtildi.

Yıllık enflasyon 23 ülkede azaldı

28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise (AB) kasımda yüzde 1,8 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,7'ye geriledi.

AB'de aralıkta en düşük yıllık enflasyon yüzde eksi 0,4 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde 0,5 ile İrlanda ve Finlandiya, yüzde 0,8 ile de Danimarka'da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 3,8 ile Litvanya ile Estonya oldu. Bu ülkeleri yüzde 3 ile Birleşik Krallık izledi.

Geçen yılın kasım ayına kıyasla aralıkta AB'de, yıllık enflasyon 23 ülkede azalırken, bir ülkede arttı, 4 ülkede ise değişmedi.

ECB'nin enflasyon hedefi

Nihai enflasyon verisi Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedeflediği seviyenin altında geldi.

ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Kaynak: AA