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Avrupa'da istihdam arttı

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Avrupa'da istihdam arttı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) öncü verilerine göre, para birimi olarak Euro'yu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, yılın 3'üncü çeyreğinde 2'nci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. İstihdam, geçen yılın 3'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1,3 artış gösterdi.

28 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 3'üncü çeyrekte 2'nci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydederken, geçen yılın 3'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 1,2 yükseldi.

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Kaynak: AA

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