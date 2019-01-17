Bakan Albayrak: Marketlerle fiyatları konuşacağız

17 Ocak 2019

Antalya'da düzenlenen "Adım Adım Ekonomi" programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadele programının devam ettirileceğini açıkladı.



Albayrak, "Enflasyonla mücadele programını devam ettireceğiz. Programa az katılım gösteren sektörleri de gözlemliyoruz. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Marketlerle konuşacağız, pazarla aralarında fark varsa demek beklenen katkıyı yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.



Albayrak, hal yasasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu noktadaki kaygıları da not ettiklerini ve bunları dikkate alacaklarını söyledi. Ayrıca seracılıkta iyileşme ve dönüşmeyi sağlayacak bir çalışma başlattıklarını bildirdi.



Konuşmasında faizlerdeki gerilemeye de dikkati çeken Albayrak, "Özellikle 2 yıllık gösterge kağıdın yüzde 18,22 seviyelerine düşmesi çok ciddi bir gelişme. Borçlanmada enstrüman çeşitliliğini artıracağız. Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı için görüşmelere başladık" dedi.



"Avrupa, Türkiye için birinci öncelik olmaya devam edecek" diyen Albayrak, AB ile ticari, ekonomik ve siyasi işbirliğini güçlendirmek için adımlar atılacağını da belirtti.